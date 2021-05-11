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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات في شبين القناطر

جولة نائب محافظ القليوبية
جولة نائب محافظ القليوبية

قاد الدكتور سمير حماد نائب  محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمركز شبين القناطر.

 

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وقام نائب المحافظ يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، ونائبه ونائب مأمور مركز شرطة شبين، بحملة مسائية مكبرة استهدفت متابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بنطاق المركز.

 

وشملت الحملة المرور على الأسواق والمقاهي والكافيهات والمطاعم والسايبرات للتأكد من تطبيق قرارات الإغلاق المقررة في تمام الساعة التاسعة مساء وتطبيق الإجراءات الاحترازية. 

 

وأسفرت عن تحرير ١٢ محضر إشغال طريق، وإزالة ١٥ بائعا متجولا، وإغلاق ٥ كافيهات مخالفة، وسايبر وملاهي أطفال، وتحرير ١٢ محضر عدم ارتداء كمامة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 

من ناحية أخرى، تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة أمام مدرسة عمر مكرم ، وذلك باستخدام أكثر من 10 سيارات حمولة 20 طنا، لإزالة أكثر من 120 طن قمامة، وتمت الحملة بالمشاركة المجتمعية بمساعدة معدات الحي، وستستمر على مدار الأيام المقبلة لإزالة كل التراكمات لتصبح شوارع مدينة الخصوص خالية من تراكمات وتجمعات القمامة.

 

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لإزالة أي تراكمات بمدينة الخصوص لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع عن طريق إنارة وتشجير المناطق التي يتم إزالة تراكمات القمامة منها.

 

ووجه بزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة، ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا. 

 

واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.

 

واختتم جولته بالمرور على أصحاب المعارض والمخازن الذين يقومون بافتراش حرم الطريق الزراعي بمركز ومدينة طوخ، حيث أعطى مهلة لأصحاب المخازن ومعارض السيارات برفع الإشغالات لديهم من على حرم الطريق الزراعى، كما أكد أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية والعمل على استعادة الرقعة الزراعية مرة أخرى، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة جميع أنواع التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ عليها.

 

وقال محافظ القليوبية إن المحافظة تواصل جهودها في تنظيم حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والإشغالات الواقعة على حرم الطريق العام، من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

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