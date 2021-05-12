بتصميم مميز و سعر منخفض.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها Realme C20A

أطلقت شركة ريلمي Realme، أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية ضمن سلسلة (C) منخفضة التكلفة، حيث قدمت العلامة التجارية الصينية خلال العام الجاري هاتفان هما C20 و C21، لتتبعهم اليوم بالإعلان عن هاتف جديد تحت اسم Realme C20A.

مواصفات هاتف ريلمي Realme C20A

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف ريلمي الجديد Realme C20A، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، يضم تصميمها نوتش على شكل قطرة ماء مخصص لكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل.

ويتميز هاتف Realme C20A، بواجهة مصنوع من الزجاج، ولوحة خلفية من البلاستيك بتصميم Geometric Art Design، والتي تضم إعدادات كاميرا خلفية مربعة الشكل تضم فقط كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل المرتبطة بفلاش LED.

هاتف Realme C20A

ويحتوي هاتف Realme C20A، على معالج من نوع Helio G35، ووالذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة لما يصل إلى 256 جيجابايت عبر فتحة مخصصة لبطاقات microSD، ويعمل الهاتف الذكي مع واجهة المستخدم Realme UI، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 10.

وتم تزويد هاتف Realme C20A، ببطارية كبيرة تعمل بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ microUSB، ولكن لم توضح الشركة سرعة الشحن التي تم تخصيصها للهاتف.

سعر هاتف ريلمي Realme C20A

ويتوفر هاتف Realme C20A، بخياران من الألوان هما الأزرق والرمادي، وسوف يتوفر للبيع مقابل سعر يعادل 105 دولار أمريكي (أي حوالي 1650 جنيه مصري).