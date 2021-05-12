إصابة 4 أشخاص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنيا القمح

أصيب 4 أشخاص بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز فى منزل بقرية بيشة عامر، وتم نقل المصابين إلى قسم الحروق بمستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس ، بوصول "نورا س"، 25 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق بالوجه والذراعين، و"سعيد إ" 48 سنة، مصاب بحروق بالظهر من الدرجة الأولى، و"نادية م"، 40 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق بالوجه والذراعين من الدرجة الأولى، و"مصطفى م"، 3 سنوات، مصاب بحروق بالوجه والذراع الأيسر من الدرجة الأولى.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل المصابين بقرية "بيشة عامر" بمركز منيا القمح، و تم نقلهم الي قسم الحروق بستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.