إقالة النائبة تشيني من منصب قيادي بالحزب الجمهوري

أُقيلت النائبة ليز تشيني قبل قليل من منصبها كرئيسة لمؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب ، أحد غرفتي الكونجرس الأمريكي، وفق ما ذكرت الصحف الأمريكية.

وفقًا لأعضاء في الحزب، لم يكن هناك نقاش داخل المجلس على الإقالة للنائبة، وإنما أتى الأمر بشكل مفاجئ.

قال عضو في الحزب الجمهوري إن تشيني خسرت بالتصويت "لا توجد دراما كبيرة ،الأمر تم وفق القواعد.".

ووفقا لمصدر في المجلس ، كان على خمسة أشخاص الوقوف لطلب تصويت بإزاحة تشيني من منصب القيادة في الحزب، وهذا ما حدث.

وقالت تشيني لزملائها إن الأمر متروك لزعيم الأقلية كيفن مكارثي فيما إذا كان يريد التصويت أم لا، لتتحول عملية عزلها سريعًا وتفاجأ بخروجها من منصبها كقيادية في الحزب.

تحدثت النائبة عن الحزب الجمهوري ليز تشيني للصحفيين بعد التصويت على عزلها من القيادة في الحزب الجمهوري.

قالت: "أنا ملتزمة تمامًا ، كما قلت الآن لزملائي ، أننا يجب أن نمضي قدمًا على أساس من الحقيقة".

وتابعت تشيني: "لا يمكننا أن نتبنى الكذبة الكبرى ونعتنق الدستور في آنٍ معًا، ولا يمكن أن نمضي قدمًا بكذبة، الأمة بحاجة إلى الحقيقة. الأمة بحاجة إلى حزب جمهوري قوي. الأمة بحاجة إلى حزب يقوم على المبادئ الأساسية للمحافظين".

زادت تشيني بـــأنها ملتزمة ومتفانية في ضمان أن هذا هو الطريق الذي يجب أن يمضي فيه الحزب الجمهوري، مبدية قلقها من احتمال عودة دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي، مؤكدة "سأفعل كل ما بوسعي لضمان عدم اقتراب الرئيس السابق مرة أخرى من المكتب البيضاوي".

أضافت "لقد رأينا الخطر الذي حدث بوصوله للحكم. لقد رأينا عدم التزامه بالدستور. وأعتقد أنه من المهم للغاية أن نتأكد من أن من ننتخب شخص يكون مخلصًا للدستور".