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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل غرقا في ترعة بالدقهلية

إسعاف
إسعاف

لقى طفل مصرعه غرقا بإحدى الترع بمحافظة الدقهلية.

 

ورد اخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز الجمالية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل لقى مصرعه غرقا بالبحر الصغير، وانتقل ضباط مباحث المركز وفرق الإنقاذ النهري الى مكان الواقعه وتبين ان الطفل الغريق يدعي يوسف علاء عباس، ويبلغ من العمر ١٢ عاما ومقيم بالجمالية عزبة المحطة. 

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تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وتم نقل الجثة الى مستشفى الجمالية المركزى، وورد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق.

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