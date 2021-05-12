حسين الجسمي يحضر لعمل فني مخصص للإمارات.. تفاصيل

يحضر الشاعر الإماراتي جمعة الغويص لعمل غنائي جديد يقوم بكتابته هذه الفترة من خلال عمل شعري يتناول وصفا لدولة الإمارات، يفاضل بين عدد من المطربين لتقديمه كعمل فني متكامل على ان يكون النجم حسين الجسمي أبرز المرشحين لغنائه.

وقال الغويص، انه انتهي بشكل شبه كامل من كافه تفاصيل كتابه الاغنيه، والتي تتناول قصص مبنية علي وقائع لدولة الإمارات، وذلك في إطار درامي وطني يكشف كيف عبرت الإمارات بحب لكل من حولها الي هذه الدرجة من الاستقرار و الرقي.

وقال الغويص، إنه يتمنى أن ينال العمل عند طرحه قريبا، إعجاب الجمهور العربي وليس الإماراتي فقط، ويتمني أن يكرر التجربة مع الجسمي بعدما قدما سويا عملا فنيا مشابها لهذا العمل.

الغويص والجسمي اشتركا سويا في اغنية عن الامارات حملت عنوان "تجلت بوظبي"، وقد حققت نجاحا كبيرا للغاية.

كما قدم الغويص عدة قصائد أخرى من ضمنها أوبريت "خليفة والوطن" و تحوي ثلاث قصائد مغناة، كما قدم اغنيه داري علمها من ألحان محمد الأحمد وغناء ميحد حمد، وجدد التعاون معه في كل من سيدي الطيار والله يا دار زايد وقدم اغنيتين البيرق ونار الحروب: من غناء عيضة المنهالي.

وعن مراجعته لأشعاره وكتابته لهذه الاعمال ، يقول الغويص «أنا من الشعراء الذين لا يراجعون قصائدهم، وأرى قصائدي بشكل مختلف حين تغنى، ومن يغير في قصيدته بناء على رأي ما أظن إلا أنه يخضعها لعملية تجميلية فاشلة، وقصائدي مثلما تولد أقدمها، فهي خلقة مشاعري ولا يجب أن أغيرها».