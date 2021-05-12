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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركات الطيران الأمريكية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب وسط تصاعد الصراع

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

ألغت الشركات الأمريكية للطيران، يونايتد إيرلاينز ، ودلتا إيرلاينز ، وأمريكان إيرلاينز ، رحلات من الولايات المتحدة إلى تل أبيب يومي الأربعاء والخميس ، وفقًا لبيانات شركة  فلايت أواير لتتبع الرحلات الجوية، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
 

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وأكد متحدثون باسم شركتي يونايتد ودلتا الإلغاء ، وقالوا إن شركات الطيران تراقب الوضع في إسرائيل ، حيث تصاعد العنف هذا الأسبوع وسط صراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال متحدث باسم دلتا "ليس لدينا أي قرار بشأن استئناف الرحلات في ظل هذه الأجواء".

وتقصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة وتطلق المقاومة الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.

كما اندلعت  أعمال عنف مدينة اللد ضد رئيس بلديتها الذي وصف الأمور بـ"مذبحة نازية"، ليسحب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قواته من الضفة الغربية لاستعادة النظام في اللد.

وقال يائير ريفيفو لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، مساء الثلاثاء ، "هذا هو يخت الكريستال في اللد"، في إشارة إلى مذبحة عام 1938 ضد اليهود في ألمانيا النازية، مضيفا: "لا يوجد شيء مثل هذا في تاريخ إسرائيل".

وأعلن  وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حال الطوارئ في مدينة اللد داخل اسرائيل وفرض حظر التجوال فيها.

وتقع اللد على بعد 15 كيلومترًا جنوب غرب تل أبيب، و حوالي ثلث سكانها هم من عرب إسرائيل.

يوم أمس الثلاثاء، عندما أطلقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي صواريخ على إسرائيل من غزة وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي القطاع، شهدت اللد اشتباكات عنيفة بين المستوطنين والأمن من جهة والفلسطينين في الداخل المحتل.

 

 

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