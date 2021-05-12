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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: تواصلنا مع شركائنا في إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات حول التوترات الأخيرة

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه أجرى مباحثات هاتفية، مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو؛ للحديث عن الأوضاع في فلسطين.
 

وأعرب "بايدن" عن أمله في انتهاء العنف "عاجلا وليس آجلا"، مشيرا إلى أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.
 

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بايدن يعقد اجتماعات مع نواب الكونجرس لبحث اتفاق بشأن فاتورة البنية التحتية

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وزير الخارجية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين


وأضاف: "تواصلنا مع شركائنا في إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات حول التوترات الأخيرة".


وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 15 غارة جوية، في آن واحد، على مناطق متفرقة من مدينة غزة، في مواصلة متعمدة للغارات الإسرائيلية على القطاع.


واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي- الليلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- منزلا مأهولا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وسقوط عدد من الجرحى.


كما استهدفت طائرات الاحتلال، بعدة صواريخ، مفترق السرايا "مجمع أبو خضرة الحكومي" في غزة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس وزراء الكيان الصهيوني مصر فلسطين مدينة غزة

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