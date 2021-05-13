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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي: 1500 صاروخ أطلق من غزة تجاه إسرائيل خلال الأسبوع الجاري

صواريخ المقاومة الفلسطينية
صواريخ المقاومة الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إطلاق 1500 صاروخ من  قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة خلال هذا الأسبوع.

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لوقف التصعيد في فلسطين.. مباحثات مصرية بريطانية

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عن استشهاد منفذ عملية جنوب نابلس، وذلك عقب إطلاقه النار من مسدسه على قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة 2 من جنود الاحتلال.

 

وأطلق شاب فلسطيني النار على قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصاب بها اثنين من القوات، ليطلق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، ليستشهد.

 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، للحديث عن الأوضاع في فلسطين.

 

وأعرب بايدن عن أمله في انتهاء العنف "عاجلا وليس آجلا"، مشيرا إلى أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

 

وأضاف: "تواصلنا مع شركائنا في إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات حول التوترات الأخيرة".

 

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 15 غارة جوية، في آن واحد، على مناطق متفرقة من مدينة غزة، في مواصلة متعمدة للغارات الإسرائيلية على القطاع.

 

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي- الليلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- منزلا مأهولا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وسقوط عدد من الجرحى.

 

كما استهدفت طائرات الاحتلال، بعدة صواريخ، مفترق السرايا "مجمع أبو خضرة الحكومي" في غزة.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة نابلس الرئيس الأمريكي جو بايدن طائرات الاحتلال الإسرائيلي

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