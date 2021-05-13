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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بأسنان حادة وجسم ككرة القدم.. سمكة عجيبة تثير الرعب على شواطئ كاليفورنيا

سمكة ابو الشص
سمكة ابو الشص

شهد شاطئ "لونج بتش" بولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهور سمكة عجيبة بمظهر غير مألوف جرفتها الأمواج الأسبوع الماضي مما أثار رعب رواد الشاطيء.

وذكرت صحيفة "سي إن إن" الأمريكية أن المارة بالشاطئ شاهدوا كائن بحري لديه أسنان حادة تشبه الزجاج وجسم على شكل كرة القدم ملقى على رمال المنطقة البحرية من الشاطئ.

وأضافة الصحيفة إن هذا الكائن ما كان سوى "سمكة كرة قدم المحيط الهادي"، المعروفة أيضاً باسم "سمكة أبو الشص".

وقد شاركت الحديقة صوراً للسمكة 
على وسائل التواصل الاجتماعي.
يقول المنشور على موقع فيسبوك إنّ "رؤية سمكة أبو الشص سليمة، أمر نادر جداً ولا يُعرف كيف ولماذا انتهى بها المطاف على الشاطئ"

تعتبر سمكة كرة القدم في المحيط الهادي واحدة من بين أكثر من 200 نوع من أسماك الشص في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـمتنزهات ولاية كاليفورنيا، وتوجد عادة في أعماق المحيط المظلمة. تبدو أسنان السمكة حادة ومدببة مثل شظايا الزجاج وفمها الكبير قادر على امتصاص وابتلاع فريسة بحجم جسمها.

واستناداً لحجمها والساق البارزة في الجزء العلوي من رأسها، أفادت «حدائق كاليفورنيا» أنّها أنثى. أضافت أنّ الإناث فقط تمتلك ساقاً طويلة على الرأس مع أطراف مضيئة تستخدم لإغراء الفريسة في ظلام المياه التي يصل عمقها إلى 3 آلاف قدم»، حسب موقع متنزه «كريستال ستيت كوف بارك».
وأضاف الموقع أنّ الإناث يمكن أن تنمو إلى أطوال تصل إلى 24 بوصة فيما لا يتعدى طول الذكر البوصة الواحدة (3 سم) وأن الغرض الوحيد من السمكة الذكر هو مساعدة الأنثى على التكاثر، حسب المنشور.

يقول المنشور: «يلتصق الذكور بالأنثى بأسنانهم ويتحولون إلى طفيليات جنسية، وفي النهاية يلتحم مع الأنثى حتى لا يتبقى شيء من جسده سوى خصيتين للتكاثر»..

ولاية كاليفورنيا التواصل الاجتماعي المحيط الهادي تكاثر المنطقة البحرية السمكة شواطئ

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