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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 69 شهيدًا

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 69 شهيدًا

صدى البلد

 

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 69 شهيدًا.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أحد المقرات الأمنية التابعة لحركة حماس.

يأتي ذلك مع تواصل التصعيد العسكري بين الفلسطينيين وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي، حاصدا حتى الآن 62 قتيلا، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، مع ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وإطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

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