مصرع شخص ونجلته فى حريق سيارة بقليوب

حوادث عيد الفطر

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بسيارة سوزوكي فان على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ونجلته، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة سوزوكي فان على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ونجلته.



وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة سوزوكي فان "ف و س 3729" كانت قادمة من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية فى اتجاهها إلى محافظة الفيوم ونشب الحريق لشبب غير معلوم ما أدى إلى مصرع "حسين م" 38 سنة سائق سيارة وابنته "حنين" 8 سنوات ونجاة 6 آخرين دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة.



من ناحية اخرى شهدت منطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا بانتحار فتاة بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمسكنها بسب رفضها تنظيف الشقة.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بوفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، إثر قيامها بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمسكنها بدائرة المركزي.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية واللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.



وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين الفتاة وأسرتها على تنظيف الشقة وعقب ذلك قامت بإلقاء نفسها من مسكنها بالطابق السادس وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة، أمرت برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وسؤال أسرتها عن تفاصيل الواقعة.