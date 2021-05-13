هل مرضى كورونا معرضون لحدوث إلتهاب فى النحاع الشوكى ..إستشارى يجيب

ظواهر جديدة لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية ، أبرزها وفقا لبعض الدراسات حدوث التهاب في النخاع الشوكي فى عدة حالات وهو مرض عصبي نادر.

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن أعراض حدوث التهاب بالنخاع الشوكي لدى مرضى كورونا هي كالتالي :



1. فقدان القدرة على الحركة.



2. فقدان الإحساس، ويشمل الإحساس بالحرارة، البرودة أو اللمس.



3. فقدان السيطرة على البول.



4. ازدياد توتر العضلات



4. ضعف قوة الأداء الجنسي



5. الشعور بأوجاع أو الوخز في أطراف الأعصاب المتضررة.



6. صعوبة في التنفّس.



7. فقدان التوازن

ضباب الدماغ



يمكن الوقاية من ضباب الدماغ الناجم عن كورونا وفقا لعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عن طريق إتباع الخطوات التالية ..



1. تبني عادات صحية ، وأنماط حياة سليمة



2. احصل على قسط وافر من النوم ، فالحصول على قسط جيد من النوم يمكن أن يساعد جسمك على الإصلاح والتعافي.



3. مارس التمارين الرياضية بانتظام ، فالنشاط البدني ليس مفيدًا لقلبك ورئتيك فحسب ،

بل هو أيضًا طريقة رائعة لتعزيز وظائف عقلك.



4. تناول طعامًا جيدًا: حاول أن تأكل نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحيًا لتمنح جسمك التغذية التي يحتاجها ليعود إلى صحة جيدة.

5. تجنب التبغ والكحول ، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب