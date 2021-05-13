شاهد... تويوتا تطرح سوبرا GR بقوة 980 حصان

تويوتا سوبرا toyota supra gr

أعلن مؤخرا أكيو تويودا رئيس تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية، علي اهتمامه بتنشيط المجال الرياضي للعلامة اليابانية، ورأينا ثمار ذلك في إطلاق إصدارات GR عالية الأداء لموديلات يارس وسوبرا و86.

وستأتي السيارة تويوتا سوبرا toyota supra gr بمحرك دبل تيربو سعة 2400 سي سي 6 سلندر هايبرد بقوة تتعدى 980 حصان لتمثل منافسة مباشرة لأستون مارتن فالكيري ومرسيدس إيه إم جي وان وغيرهما.. وسنعلم المزيد عن هذه السيارة في الأشهر القادمة.

وتهتم تويوتا بتطوير هذه الإصدارات الرياضية لموديلات رئيسية أخرى مثل كورولا وهايلكس ولاندكروزر، والآن قد نرى أقوى إصدار على الإطلاق للعلامة اليابانيه تويوتا سوبرا toyota supra gr .

وستطرح تويوتا موديل إنتاجي لسيارة تويوتا سوبرا toyota supra gr سوبر سبورت الخارقة التي تم تدشينها في يناير 2018 بتصميم كوبيه رشيق ومحرك هجين هادر، وقد يتم إعطائها اسم GR 010.

وتتعاون شركة تويوتا اليابانية حاليا مع إحدى الشركات اليابانية الأخرى؛ للمساعدة في تطوير نظام خلايا الوقود الهيدروجينية الذي سيقوي نموذجها المستقبلي مدينة Woven.



وأعلنت شركة Woven Planet الشركة التابعة لشركة تويوتا والمسؤولة عن المشروع، أن شركة ENEOS التي تستثمر بكثافة في الهيدروجين ستساعد في مشروع تويوتا حول مدينة المستقبل، مشيرة إلى أن هذه الشراكة الجديدة لا تعني فقط أن تويوتا ستدعم الهيدروجين على الكهرباء، بل يمكن أن تساعد اليابان أيضًا على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.