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رئيس التحرير
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أخبار البلد

50% في المطاعم | شاهد... متحدث التنمية المحلية يكشف لـ "صدى البلد" إجراءات كورونا خلال العيد

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية مساعد الوزير، عن إجراءات وزارة التنمية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المحافظين برفع درجة الاستعدادات القصوي لكل القطاعات الخدمية بالمحافظات والتشديد علي تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحافظات وفي مقدمتها غلق المحال والكافيهات والمطاعم والمولات 9 مساءا حتى يوم 21 مايو المقبل مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير للمنشأت والشوارع.


وأضاف الدكتور خالد قاسم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تم التأكيد على المتابعة المستمرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك على ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة  للحفاظ على صحة المواطنين في المحافظات والالتزام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا.


وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، على الالتزام بالطاقة الاستعابية بنسبة 50% في المطاعم للحفاظ على صحة المواطنين والتباعد المكانى وكذلك متابعة تجهيز المستشفيات وتوافر الأدوية.


وأضاف إنه يجب عدم التهون مع المخالفين للإجراءات الاحترازية ومتابعة قيادات المحليات ونواب المحافظين ورؤساء المدن والاحياء والمراكز والقرى بمتابعة تنفذها ومعاقبة المخالفين.

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وتابع أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ستكون على اتصال دائم خلال إجازة عيد الفطر المبارك بغرف عمليات المحافظات لمتابعة تنفيذ الإجراءات وحل اية مشاكل.


وكان قد اصدر اللواء محمود شعراوي  وزير التنمية المحلية عدة توجيهات للمحافظات استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك ، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

ووجه شعراوي بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.

وتم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية، و رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات، والتأكيد على توفر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة العيد، مع أهمية متابعة مواقف السيارات  "النقل العام، والسرفيس، والنقل الخاص" لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

وضرورة القيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أى مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

ومنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

والقيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً.

واستغلال إجازة العيد ومواعيد الغلق خلال تلك الفترة، والاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

وسيقوم نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية بصفة دورية على مدار تلك الفترة فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، و سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، مع الحظر الكامل لإقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.

وسيتم فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل علي مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

و خلال إجازة العيد سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، والسماح بصلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال.
 

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