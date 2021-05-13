عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة 4 حالات

الإمارات تسجل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 212,212 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,512 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 542,158 حالة.

اقتصاد الامارات.. "استثمر في دبي" تسجل نموا قويا وتصدر رخصا لـ 3464 مستثمرا أجنبيا

الإمارات تلغي الحجر الصحي مع دولة أوروبية بداية من منتصف مايو

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,623 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,474 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 522,356 حالة.

الامارات كورونا إصابات وفيات الصحة

موضوعات متعلقة

اقتصاد الامارات.. "استثمر في دبي" تسجل نموا قويا وتصدر رخصا لـ 3464 مستثمرا أجنبيا

الإمارات تلغي الحجر الصحي مع دولة أوروبية بداية من منتصف مايو

ترشيحاتنا

«الزراعة»: استلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية في 14 محطة

أخبار التعليم.. هدية من الرئيس السيسي لأسر شهداء القطاع الطبي.. رفع درجة الاستعداد للقصوى في المستشفيات الجامعية

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.. صور

لو اتهددتى عبر السوشيال ميديا.. احصلي على حقك القانونى بهذه الطريقة

شيكابالا غلطان .. تفاصيل تقرير مراقب قمة الأهلي والزمالك رقم ١٢٢

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

تفاصيل جديدة في إصابة مدير المنتخب الأولمبي بـ فيروس كورونا

صواريخ العيد.. السيطرة على حريق شب في سيارة محملة بألعاب نارية في بنها

وفاة حماة حمو بيكا

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

القوى العاملة: الوزير اعتاد قضاء العيد في الشرقية.. وزيارة قبر والده

العربية: أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... تويوتا تطرح سوبرا GR بقوة 980 حصان

طرح مرسيدس EQT ميني فان الجديدة كليا.. صور

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ