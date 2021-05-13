عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر محسن: تفاجأت بتفاعل الجمهور القوي مع أحداث لعبة نيوتن

منى زكي وتامر محسن
منى زكي وتامر محسن في كواليس لعبة نيوتن

أصبح اسم المخرج تامر محسن من أكثر صناع الدراما الذين نالوا إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد على مدار شهر رمضان بمسلسله الأخير لعبة نيوتن الذي كان مفاجأة الموسم. 

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل لعبة نيوتن في رمضان، أجرت الممثلة سارة عبد الرحمن حواراً شيقاً مع نجم المسلسل المخرج تامر محسن، وذلك من خلال لايف على انستجرام على حساب كل منهما الرسمي، شارك فيه عدد كبير من الجمهور المتابعين لهما وللمسلسل.

تامر محسن يتحدث عن لعبة نيوتن 

تنوعت أسئلة سارة عبد الرحمن ما بين المتخصصة في صناعة الدراما، سواء تمثيل أو تأليف أو إخراج أو مونتاج، وأخرى تعبر عن انطباع الجمهور وإشباع فضوله تجاه قصة المسلسل المثيرة، وشخصياته التي تشبه كثيرين منهم. 

"هل أنت من الناس اللي بيشدوا منهم ورقة الامتحان بعد الوقت ما يخلص؟"، هكذا بدأت سارة حوارها مع تامر محسن بعدما علمت أنه يجري حواره معها من داخل غرفة المونتاج، ليضيف لمساته على المشاهد الأخيرة من المسلسل، معلقاً على ذلك بقوله إنه اعتاد على مراجعة المشاهد والإضافة إليها عدة مرات قبل العرض، مثله مثل الطالب الذي يتمسك بحقه في الوقت المتاح له في الامتحان حتى آخر ثانية، وذلك حتى يضمن نتيجة ترضيه.

كما أشارت سارة إلى حالة التوتر التي خلقها المسلسل لدى الجمهور، ما يؤكد مدى تعايشه وتوحده مع الشخصيات، ليعلق محسن على ذلك بقوله إنه تفاجأ بهذا التفاعل القوي من الجمهور، وأنه سعيد بهذه الحالة، مشيراً إلى أن التوتر الذي خلقه المسلسل هو توتر محبب وممتع، مضيفاً أن لعبة نيوتن، مثل باقي أعماله، هو تجربة فنية يتعلم منها.

txt

مسلسل لعبة نيوتن.. تامر محسن خبير التحليل ومكتشف الأفيون في العسل

txt

تامر محسن ورحلة  اكتشاف الشباب في أعماله.. من بدون ذكر أسماء لـ لعبة نيوتن

وعن التمثيل طرحت سارة سؤالها على المخرج تامر محسن حول السر وراء تميز الممثلين في أعماله، وعن الأدوات التي يستخدمها في توجيههم، ليجيب قائلاً أن الأداء الجيد للشخصية لا يتوقف على موهبة الممثل وحدها، بل تحكمه عدة عوامل أخرى، منها أن يفهم الممثل الشخصية فهماً جيداً ، وأن تكون الشخصية مكتوبة بشكل محكم لكي تكون من لحم ودم، وأن تكون الظروف المحيطة بالممثل مريحة ولا تعيق أداءه، كما أكد دور المونتاج في التأثير على أداء الممثل، سواء بالسلب أو الإيجاب.

"فيه ستات بتغرق في شبر ماية وفيه ستات ناصحة"، هكذا ختم تامر محسن حواره مع سارة، بعدما وجهت له سؤالها الأخير الذي نقلته عن المتابعين أيضاً وهو "ما هي الجملة التي تعد مصدر إلهام للمسلسل كله؟".

تامر محسن لعبة نيوتن منى زكى سارة عبد الرحمن محمد فراج

ترشيحاتنا

لمرضى السكر.. اتبع هذه النصائح عند تناول الكحك

صيام يوم الجمعة بنية الست من شوال .. عالم أزهري يوضح الحكم و الضوابط الشرعية

فنادق مصر تشدد من إجراءات الوقاية| مختصون: صحة السائح وخدمته أولوياتنا

تغيير كبير ومهم تشهده هواتف آيفون القادمة.. إليك التفاصيل

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

بشرى سارة لأصحاب المعاشات..زيادة معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى هذه الحالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية عن حل كان سيمنع تفشي كورونا

هجوم حوثي على السعودية صبيحة العيد .. أول تعليق من البرلمان العربي محملا برسائل خطيرة

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بطوخ

وفاة حماة حمو بيكا

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

شيكابالا غلطان .. تفاصيل تقرير مراقب قمة الأهلي والزمالك رقم ١٢٢

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

شاهد... تويوتا تطرح سوبرا GR بقوة 980 حصان

طرح مرسيدس EQT ميني فان الجديدة كليا.. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ