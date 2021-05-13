في يوم| الأردن تسجل 418 إصابة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (418) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي (722,754) حالة.

كما سجلت الصحة الاردنية (23) حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي (9203) حالات.

كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية قرابة (4.01%)، مقارنة مع (3.1%) يوم أمس.

فيما تم إجراء (10,417) فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,903,678) فحصا.

كما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1556) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (710,410) حالات.

وبلغ عدد الحالات النشطة حاليا (4200) حالة.

بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (63) حالة، فيما غادرت (107) حالات.

ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (716) حالة.