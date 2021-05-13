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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يوم| الأردن تسجل 418 إصابة بـ كورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (418) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي  (722,754) حالة.

 

كما سجلت الصحة الاردنية (23) حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي (9203) حالات.

 

كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية قرابة (4.01%)، مقارنة مع (3.1%) يوم أمس.

فيما تم إجراء (10,417) فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,903,678) فحصا.

كما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1556) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (710,410) حالات.

 

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الأردن يرسل قافلة مساعدات إنسانية للفلسطينيين

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الأردن.. انخفاض إصابات كورونا النشطة إلى 6 آلاف و481 حالة

وبلغ عدد الحالات النشطة حاليا (4200) حالة.

 

بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (63) حالة، فيما غادرت (107) حالات.

ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (716) حالة.

فيروس كورونا وزارة الصحة الأردنية اصابات كورونا وفيات كورونا 24 ساعة

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