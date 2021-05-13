عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير CIA السابق: إسرائيل تكرر الهولوكوست مع الفلسطينيين .. وعلى بايدن مشاهدة هذا الفيلم

صدى البلد

شن جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي  آي إيه" في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، هجوما غير مسبوق وغير متوقع على الكيان الصهيوني بسبب جرائمه التي يرتكبها في حق الفلسطينيين.

وفي مقال له على صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، طلب برينان من الرئيس الأمريكي جو بايدن وضع إقامة دولة فلسطينية في مقدمة أولوياته فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أمريكا تسحب 120 عسكرياً من إسرائيل بسبب التصعيد مع فلسطين

المقاومة الفلسطينية تمطر إسرائيل بوابل كثيف من الصواريخ .. فيديو

وأبدى برينان اندهاشه من وحشية إسرائيل تجاه الفلسطينيين في ظل حديثهم الدائم عن كل ما تعرضوا له كيهود من تاريخ ملئ بالاضطهاد والعنف على رأسه "الهولوكوست"، وقال برينان:"أجد صعوبة في فهم  كيف أن إسرائيل باعتبارها أمة من الناس يعانون من ندوب عميقة بسبب تاريخ مليء بالتحيز والاضطهاد الديني والعنف الذي لا يوصف المرتكب ضدهم لن يكون أبطالًا متعاطفين مع أولئك الذين ما زالت حقوقهم وحرياتهم مختصرة".

كانت إشارة برينان عن "أولئك الذين ما زالت حقوقهم وحرياتهم مقيدة" إشارة إلى الفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولة.

يعتقد برينان أن "المعاناة الوحشية التي عانى منها اليهود في تاريخهم يجب أن تُترجم إلى تعاطف خاص - أكثر من أي شعب آخر - لاحتضان القضية الفلسطينية".

وقال برينان:"على الرغم من التوترات المنخفضة بشكل حاد بين إسرائيل والعالم العربي، لم يشهد الشعب الفلسطيني نفسه أي تقدم ملموس في سعيه للعيش في دولته ذات السيادة. ساهمت الانقسامات السياسية والقيادة السياسية غير الفعالة للسلطة الفلسطينية في إحباط طموحات الدولة الفلسطينية".

وهاجم برينان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إنه يمثل عقبة في سبيل إحلال السلام وحل الدولتين، حيث قاد "التوسع المستمر في المستوطنات في الضفة الغربية. وقد أدى هذا التوسع إلى مزيد من الجدران الخرسانية والحواجز الأمنية ونقاط المراقبة، مما أدى إلى تقليص المساحات التي يمكن للفلسطينيين العيش فيها ورعي قطعانهم ورعاية بساتين الزيتون وحدائق الخضروات دون أن يتعرضوا لتحدي من قبل المحتلين".

وقال:"لسوء الحظ، تجاهلت الولايات المتحدة خلال سنوات (الرئيس السابق دونالد) ترامب المصالح والتطلعات الفلسطينية. نقل ترامب السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، رافضًا موقف جميع الإدارات الأمريكية السابقة بأنها ستعرض مفاوضات الوضع النهائي بشأن تلك المدينة المتنازع عليها للخطر. لقد قطع بلا عقل التمويل للسلطة الفلسطينية وأنهى مساهماتنا في الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. في تغيير مرحب به، سمحت إدارة بايدن بالإفراج عن 235 مليون دولار لبرامج إنسانية واقتصادية وتنموية تدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وأماكن أخرى في المنطقة".

ودعا برينان الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مشاهدة الفيلم الفلسطيني "الحاضر" الذي يصور معاناة الفلسطينيين اليومية في ظل الاحتلال وقال:"جعلني اندفاعه العاطفي المخيف أفكر في الإحباط الذي يشعر به كل فلسطيني عليه أن يتعايش مع الإجراءات الأمنية الخانقة والقمع السياسي المصاحب للاحتلال العسكري الإسرائيلي لتتآكل إنسانيتهم بشكل مطرد".

وأضاف:"تتعامل إدارة بايدن مع مجموعة مذهلة من المشاكل المحلية والدولية ، لكن السعي الفلسطيني لإقامة الدولة يستحق المشاركة المبكرة من فريق الأمن القومي. على الولايات المتحدة أن تطلب من القادة الإسرائيليين الكف عن البناء الاستيطاني الاستفزازي ونوع الممارسات الأمنية القمعية الموصوفة في (الحاضر)".

إسرائيل فلسطين بايدن جون برينان وكالة المخابرات المركزية أوباما ترامب

ترشيحاتنا

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

لمرضى السكر.. اتبع هذه النصائح عند تناول الكحك

صيام يوم الجمعة بنية الست من شوال .. عالم أزهري يوضح الحكم و الضوابط الشرعية

فنادق مصر تشدد من إجراءات الوقاية| مختصون: صحة السائح وخدمته أولوياتنا

تغيير كبير ومهم تشهده هواتف آيفون القادمة.. إليك التفاصيل

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية عن حل كان سيمنع تفشي كورونا

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بطوخ

هجوم حوثي على السعودية صبيحة العيد .. أول تعليق من البرلمان العربي محملا برسائل خطيرة

وفاة حماة حمو بيكا

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

شيكابالا غلطان .. تفاصيل تقرير مراقب قمة الأهلي والزمالك رقم ١٢٢

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

شاهد... تويوتا تطرح سوبرا GR بقوة 980 حصان

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ