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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يعلن دعم وساطة الرئيس السيسي للتهدئة في فلسطين

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، عن دعم الرئيس إيمانويل ماكرون، لوساطة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 

وقال البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيكون على تواصل مع شركاء فرنسا في الشرق الاوسط، وخاصة مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يقدم دعمه الكامل لوساطته من أجل حل الأزمة الراهنة.

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ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى استئناف المفاوضات من أجل السلام بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

 

وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، من أجل بحث التهدئة، كما سيجري اتصالا برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث التهدئة.

 

وأعربت باريس عن قلقها البالغ من تصاعد العنف في إسرائيل.

 

وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 87 شهيدا فلسطينيا في قطاع غزة من بينهم 18 طفلا، نتيجة الغارات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب 530 آخرون.

إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرق الاوسط رئيس السلطة الفلسطينية الصحة الفلسطينية

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