عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لنش سياحي يوزع كعك العيد على السائحين خلال رحلة بحرية بالغردقة

السياح يتناولون كعك
السياح يتناولون كعك العيد

قام أحد اللنشات السياحية بمدينة الغردقة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك على تقديم كعك العيد، خلال رحلتهم البحرية.

 

من جانبه أشار أحمد بيجو صاحب اللنش، الكعك والترمس حازوا على إعجاب السائحين الذين أكدوا أنهم سيقومون بشراء كميات عقب عودتهم من الرحلة البحرية.

 

فى نفس السياق أكد محمد شبانة مدرب غطس باللنش، نسعى فى أى مناسبة لمشاركة السائحين لكافة المناسبات.

فى سياق مختلف أغلقت كافة مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، الشواطئ العامة الموجودة بالإضافة لجميع الحدائق العامة المنتشرة بمدينة الغردقة مع تعيين خدمات أمنية عليها من مديرية أمن البحر الأحمر وذلك لمنع أي تجمعات أو احتفالات خلال عيد الفطر المبارك، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا


كما أغلق النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة أبوابه وشواطئه أمام الأعضاء والزائرين، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصًا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادي، وضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وتنفيذاً للتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لنش سياحى فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا اخبار الغردقة عيد الفطر فيروس كورونا تعليمات مجلس الوزراء أول أيام عيد الفطر المبارك كعك العيد

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد ضد ليفربول .. محمد صلاح أساسيًا وكافاني يقود هجوم الشياطين

مجسّد شخصية الشهيد أحمد جاد بـ الاختيار 2 يعلن سرًا على الهواء|فيديو

ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس ثاني وثالث أيام عيد الفطر

حكومة الاحتلال: 160 صاروخا أطلق من قطاع غزة على إسرائيل اليوم

عمرو ياسين يساند هذه الممثلة بعد حذف مشاهدها من "اللي مالوش كبير"|شاهد

مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

النني فى ورطة .. منظمة يهودية تطالب الاتحاد الإنجليزي بإيقافه لدعمه لفلسطين

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية عن حل كان سيمنع تفشي كورونا

بشرى سارة لأصحاب المعاشات..زيادة معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى هذه الحالات

أمير منطقة تبوك يهنئ السيسي هاتفيا بمناسبة عيد الفطر المبارك

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بطوخ

وفاة حماة حمو بيكا

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ