لنش سياحي يوزع كعك العيد على السائحين خلال رحلة بحرية بالغردقة

قام أحد اللنشات السياحية بمدينة الغردقة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك على تقديم كعك العيد، خلال رحلتهم البحرية.

من جانبه أشار أحمد بيجو صاحب اللنش، الكعك والترمس حازوا على إعجاب السائحين الذين أكدوا أنهم سيقومون بشراء كميات عقب عودتهم من الرحلة البحرية.

فى نفس السياق أكد محمد شبانة مدرب غطس باللنش، نسعى فى أى مناسبة لمشاركة السائحين لكافة المناسبات.

فى سياق مختلف أغلقت كافة مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، الشواطئ العامة الموجودة بالإضافة لجميع الحدائق العامة المنتشرة بمدينة الغردقة مع تعيين خدمات أمنية عليها من مديرية أمن البحر الأحمر وذلك لمنع أي تجمعات أو احتفالات خلال عيد الفطر المبارك، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا



كما أغلق النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة أبوابه وشواطئه أمام الأعضاء والزائرين، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصًا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادي، وضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وتنفيذاً للتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.