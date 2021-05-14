على شاطىء البحر.. مي سليم تحتفل بعيد الفطر مع ابنتها "لي لي"

احتفلت الفنانة مي سليم بعيد الفطر المبارك بصحبة ابنتها لي لي من خلال صورة جديدة تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت مي سليم بصحبة ابنتها "لي لي" علي شاطي البحر وعلقت قائلة "لي لي 🎈🎈🎈🎈🎈😘❤️🎉 العيد فرحة".



يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.



ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

