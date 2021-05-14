ضبط 1265 شيشه وتحرير 1729 محضر عدم ارتداء كمامه وتحرير 278 محضر مخالفة فى القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، ومتابعة المطاعم والأسواق؛ للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات؛ للحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات، ومنع الاختلاط، والحرص على ترك مسافة بين المواطنين؛ للحد من انتشار الفيروس المستجد.



وقال اللواء عبد الحميد الهجان إن الحملات التى شنها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم لمتابعة الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن ضبط 1265 شيشه و تحرير 1729 محضر عدم ارتداء كمامه و تحرير 278 محضر مخالفه قرارات الغلق وغلق 171 مقهي.



وطالب المحافظ، المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على سلامتهم، ولعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن المحافظة ستطبق- بمنتهى الحزم- الغرامات الفورية على المخالفين.



من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس "كورونا".



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ كورنيش النيل ببنها وكفر شكر وغلق حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية وتفقد مؤسسة البنين ودار المسنين ببنها ، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك ، مقدما لهم الهدايا العينية والمادية وذلك في إطار حرص المحافظ الدائم على المشاركة المجتمعية في مثل هذه المناسبات.



وشدد المحاف على الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرور الدوري من خلال اللجان المعنية علي الكافتيريات والمولات التجارية والمطاعم وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد الغلق.



ووجه المحافظ بمتابعة غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة خلال أيام العيد ومنع التجمعات والالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع أي صور للتجمعات حرصًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.



وأشار المحافظ إلى أنه لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة، لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن.



وناشد المحافظ كل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس "كورونا"، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد الفيروس حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع.