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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ كفر الشيخ: يوجد تطبيق حازم في مواعيد الغلق وتطبيق الغرامات| فيديو

جمال نورالدين
جمال نورالدين

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في إطار التعليمات التي تتخذها الحكومة والدولة في مواجهة كورونا خلال الموجة الثالثة، منوها إلى أنه تم تشديد تلك الإجراءات خلال أيام عيد الفطر المبارك والايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك، من تعقيم وتطهير جميع الأماكن التي شهدت تجمعات، سواء كانت من الأسواق والحركة التجارية والنقل الجماعي والأماكن الصرف المالي.

وأضاف "محافظ كفر الشيخ"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح "المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يتم رفع أى ملوثات عن طريق تلك الإجراءات الاحترازية، كاشفا عن حدوث متابعة للأنشطة التجارية  عندما يتم تواجد أى تجمعات سكانية، وخاصة في الأنشطة التي تخص الأغذية والمشروبات، كما أنه يتم تطبيق 50% من القوى المتواجدة داخل تلك الأماكن.

وأشار "نورالدين"، إلى أن كان على كل عامل أن يرتدي ماسكات وجوانتيات وخاصة عندما يقدم خدمات تخص الأغذية والمشروبات، مضيفا أنه كان يمر باستمرار مديرية التموين والطب البيطري، كما أنه تم إضافة منع التجمعات في الحدائق أو الشواطئ النهرية مع بداية ايام العيد.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يوجد تطبيق حازم في مواعيد الغلق، وحتي أنه يتم غلق فوري لأى منشأة تخالف هذا المعاد، مشيدا بالتزام جميع المواطنين بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

أخبار التوك شو اليوم الإجراءات الاحترازية أيام عيد الفطر غرامات مخالفة الغلق كورونا

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