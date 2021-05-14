حماس تعلن استهداف مصنع للكيماويات في مستوطنة نير عوز بطائرة مفخخة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، استهداف مصنع للكيماويات في مستوطنة نير عوز الواقعة في صحراء النقب بطائرة مسيرة.

وقالت الحركة إن “زمن الاستفراد الصهيوني بالقدس وغزة وأي مكان في فلسطين قد ولى”.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدة مواقع رصد تابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة.

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى وقف دوامة العنف الدائرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقال ماكرون في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" باللغتين العربية والعبرية: "يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من اجل وقف إطلاق النار والحوار. أنادي للهدوء والسلام".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن المدفعية الإسرائيلية والدبابات احتشدت شمال قطاع غزة بهدف تدمير الأنفاق والتمهيد لعملية برية.

وذكرت الوكالة أن إسرائيل حشدت قواتها على طول الحدود واستدعت 9000 جندي من قوات الاحتياط بعد أيام من القتال مع حركة حماس الفلسطينية في غزة.