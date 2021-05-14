عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن استئناف الأنشطة الطلابية بعد عيد الفطر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، علي التزام الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

 

وكشف الدكتور حسام رفاعي، موقف اأانشطة الطلابية  بالجامعة بعد أن كان ساد القلق بين عدد كبير من طلاب الجامعة الذين يحرصون على ممارسة الأنشطة الطلابية من تعليق الأنشطة الطلابية داخل الجامعة وذلك بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

 

وصرح الدكتور حسام رفاعي، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن جامعة حلوان مستمرة فى تقديم الأنشطة الطلابية وأن جميع الفعاليات والأنشطة تعود بعد إجازة عيد الفطر المبارك وتستمر حتى نهاية شهر مايو.

البحوث الفلكية: نمتلك محطة لرصد الحطام الفضائي من ضمن 70 في العالم.. فيديو

اخبار التعليم....إدارة القاهرة الجديدة التعليمية تكشف تفاصيل ظهور طلابها في فيديو اغنية احنا مش بتوع حداد.. معلومات عن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية.. ننشر الجامعات التكنولوجية والبرامج المعتمدة

16 مايو.. جامعة حلوان تقيم مؤتمر بناء الإنسان 2050 بالتعاون مع جمعية الانسيا الدولية

مفيد للجهاز العصبي .. أستاذة بصيدلية حلوان تعدد فوائد الصيام

جامعة حلوان تغلق المدينة الجامعية.. تفاصيل

"لسبل التيسير للمعاقين" .. جامعة حلوان تقيم دورة تدريبية.. تفاصيل

البحوث الفلكية : هلال شوال يولد في التاسعة مساء اليوم

اليوم .. جامعة حلوان تختم دورة إعداد القيادات الراغبين التقدم لمنصب عميد كلية

اليوم... جامعة حلوان تتابع دورة إعداد القيادات الراغبين التقدم لمنصب عميد كلية

وأعلنت جامعة حلوان، عن تنظيمها العديد من الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية والترفيهية للطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة للأنشطة الطلابية.  

 

يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

 

ولفت الدكتور حسام رفاعي، إلي أن جميع الأنشطة الجامعية تتم وفق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم التأكد من ارتداء الماسكات والتباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، مضيفاً أن جامعة حلوان غنية بالمواهب الشابة المتميزة رياضيًا وفنياً وثقافياً وأكاديمياً، وخاصةً فى ظل احتوائها على تخصصات نادرة.

 

المجلس الأعلى للجامعات يؤكد على الإجراءات الاحترازية


عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

الأعلى للجامعات : 7 مرشحين لرئاسة جامعة حلوان بالقائمة النهائية

وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بالجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.


كما وجه بإعداد الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

 

جامعة حلوان الانشطة الطلابية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان اخبار التعليم المجلس الاعلى للجامعات

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر لـ قادة العالم: أوقفوا القتل فى فلسطين.. وكفى الصمت والكيل بمكيالين

الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية: تدخلوا فورا لوقف عدوان إسرائيل على غزة

التشكيل المتوقع لـ ليستر سيتي أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تدريبات عسكرية مصرية - أمريكية.. خبراء يكشفون أهميتها وسر اختيار البحر الاحمر

تري بالعين المجردة.. الكواكب الصخرية تزين سماء مصر والوطن العربي الليلة

فوضى ودمار وانسحاب للشرطة.. هل تضطر إسرائيل لإنهاء الحرب رغم أنفها؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

مصر والأردن يطالبان بحماية الفلسطينيين والتحرك الجدي نحو استئناف مسار عملية السلام

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

فوضى ودمار وانسحاب للشرطة.. هل تضطر إسرائيل لإنهاء الحرب رغم أنفها؟

تعرف على مواعيد صرف رواتب مايو 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ