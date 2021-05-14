جامعة حلوان تعلن استئناف الأنشطة الطلابية بعد عيد الفطر

أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، علي التزام الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وكشف الدكتور حسام رفاعي، موقف اأانشطة الطلابية بالجامعة بعد أن كان ساد القلق بين عدد كبير من طلاب الجامعة الذين يحرصون على ممارسة الأنشطة الطلابية من تعليق الأنشطة الطلابية داخل الجامعة وذلك بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وصرح الدكتور حسام رفاعي، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن جامعة حلوان مستمرة فى تقديم الأنشطة الطلابية وأن جميع الفعاليات والأنشطة تعود بعد إجازة عيد الفطر المبارك وتستمر حتى نهاية شهر مايو.

وأعلنت جامعة حلوان، عن تنظيمها العديد من الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية والترفيهية للطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة للأنشطة الطلابية.

يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

ولفت الدكتور حسام رفاعي، إلي أن جميع الأنشطة الجامعية تتم وفق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم التأكد من ارتداء الماسكات والتباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، مضيفاً أن جامعة حلوان غنية بالمواهب الشابة المتميزة رياضيًا وفنياً وثقافياً وأكاديمياً، وخاصةً فى ظل احتوائها على تخصصات نادرة.

المجلس الأعلى للجامعات يؤكد على الإجراءات الاحترازية



عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بالجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.



كما وجه بإعداد الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.