لازم نتغير.. ماندو العدل يتحدث عن النهاية المأساوية لمسلسل "بين السما والأرض"

تحدث المخرج ماندو العدل، عن الهدف من مشهد النهاية المأساوي بمسلسل بين السماء والأرض.

وتابع ماندو العدل خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC،:" المسلسل يتطرق إلي تزايد الشر في المجتمع المصري، خاصة في ظل انتشار الطباع والأخلاق السيئة، موضحا:" بقى عندنا عادي إن أخ يقتل أخوه أو ابن يقتل أبوه أو أمه.. حاولنا نعمل مسلسل نقول بيه إننا اتغيرنا".

وأوضح أنه اختار هذه النهاية التي مات فيها أبطال المسلسل لتحذير المجتمع من عاقبة استمرار هذه السلوكيات مردفا: "اخترت النهاية دي عشان نظهر الحاجة اللي ممكن نوصلها لو متغيرناش، وسيبت الطفل عايش عشان ده المستقبل، وإننا لازم نتغير قبل ما يفوت المعاد".

مسلسل بين السما والأرض مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا والتراجيديا.

وعرض مسلسل بين السما والأرض في رمضان 2021 ومكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.