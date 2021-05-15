مي عمر : لا تجادل الاحمق

وجهت الفنانة مي عمر، رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت مي عمر عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :لا تجادل الاحمق فقد يخطي الناس في التفريق بينكما.

و كانت أحدث أعمال مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" وهو يعتبر من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل كل من: مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.