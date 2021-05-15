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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 50 شيشة وتحرير 18 محضر غلق فى حملة بشبرا الخيمة

حملات على مقاهى القليوبية
حملات على مقاهى القليوبية

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية  حملة مكبرة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأسفرت الحملة عن غلق المطاعم والمقاهي والسايبرات والمخالفة وضبط ما يزيد عن ٥٠ شيشة وتحرير ١٨ محضر غلق واشغال طريق للمحال المخالفة وتحرير ٣٤ محضر عدم ارتداء كمامة.


كما تفقد نائب المحافظ المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص ووجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لمنع التراكمات داخل المحطة.


من ناحية أخرى واصلت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن بالقليوبية من متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمسطحات الخضراء خلال اجازة عيدالفطر المبارك وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وتابع رؤساء المدن والاحياء اعمال غلق الحدائق وغمرها بالمياه وغلق المتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات حفاظا على أرواح وصحة المواطنين.


من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس "كورونا".


وناشد المحافظ كل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس "كورونا"، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد الفيروس حرصًا على صحتهم.


وكان محافظ القليوبية قد تابع إغلاق كورنيش النيل بالعاصمة بنها وكورنيش كفر شكر ،في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وأكد المحافظ أنه جرى رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا، موجها بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية على الكافتيريات والمراكز التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أية صور للتجمعات حرصًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد الهجان على غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة خلال أيام العيد ومنع التجمعات والالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.


وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك خاصةً في ظل الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.

اخبار محافظة القليوبية قرارات مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا القليوبية

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