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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز تفريق أيام صيام النذر؟ الإفتاء توضح

هل يجوز تفريق أيام
هل يجوز تفريق أيام صيام النذر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “نذرت أن أصوم ثلاثة أيام فهل يجوز تفريق أيام الصيام؟”.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: إنه يصح صيام النذر متتاليا أو متفرقا.

 

كفارة نسيان النذر

وقال أحمد ممدوح: إذا نسي الإنسان ما نذر به لا يفعل شيئا، وإذا أراد أن يطعم 10 مساكين على وجه الاحتياط فجائز.
 

وأوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه في حالة إذا تذكر ما نذره وجب عليه أن يقضي النذر، وإذا لم يتذكر وما دام تعذر عليه أداء النذر لوجود النسيان فلا حرج عليه، ولكن عليه أن يستشعر بالحرج الشديد بأنه قد نذر ونسي ما نذره، فيخرج كفارة يمين، هذا مثل الذى تعذر عليه أن يؤدي نذرا نذر وهو يتذكره.

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أيهما أولى سداد الدين أم الوفاء بالنذر

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.

 

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم الدين فى سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟، أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان ، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.

 

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