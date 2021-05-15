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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالفيديو.. صواريخ غزة تثير الذعر في تل أبيب

هروب إسرائيليين من
هروب إسرائيليين من شواطئ تل أبيب خوفا من صوارخ غزة

أظهرت مقاطع فيديو حالة من الهلع على شواطئ تل أبيب، إثر دوي صافرات الإنذار جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو الداخل الإسرائيلي.

وسقط صاروخ أطلق من غزة في وسط تل أبيب، متسببا بأضرار كبيرة، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وعدد من الجرحى.

فيما طالب الجيش الإسرائيلي سكان تل أبيب البقاء في الملاجئ، في حين سمعت صافرات الإنذار في عسقلان وسديروت وكريات جات وكارمي جات وغلاف غزة وجنوب تل أبيب.

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ورصدت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هروب مئات الإسرائيليين في حالة من الذعر والهلع من شواطئ تل أبيب، للاختباء في الملاجئ بعد سماع صافرات الإنذار.

ويبين المقطع المتداول فرار الإسرائيليين من شواطئ تل أبيب بحثا عن مخبأ خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وكانت "سرايا القدس" أعلنت في وقت سابق توسيع نطاق أهدافها عبر توجيه ضربة صاروخية كبيرة وقوية ومكثفة باتجاه مدينة الخضيرة وتل أبيب وأسدود وجان يفنا وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة.

وسقط صاروخ في مدينة رمات جان قرب تل أبيب، حيث أصيبت بعض المباني إصابات مباشرة.

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