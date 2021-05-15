بالفيديو.. صواريخ غزة تثير الذعر في تل أبيب

أظهرت مقاطع فيديو حالة من الهلع على شواطئ تل أبيب، إثر دوي صافرات الإنذار جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو الداخل الإسرائيلي.

وسقط صاروخ أطلق من غزة في وسط تل أبيب، متسببا بأضرار كبيرة، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وعدد من الجرحى.

فيما طالب الجيش الإسرائيلي سكان تل أبيب البقاء في الملاجئ، في حين سمعت صافرات الإنذار في عسقلان وسديروت وكريات جات وكارمي جات وغلاف غزة وجنوب تل أبيب.

ورصدت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هروب مئات الإسرائيليين في حالة من الذعر والهلع من شواطئ تل أبيب، للاختباء في الملاجئ بعد سماع صافرات الإنذار.

#15May | Un video difundido en redes muestra a un grupo de bañistas huir de una playa de Tel Aviv, buscando refugio mientras se escucha la sirena de alarma de ataques aéreos



📹: Cortesía pic.twitter.com/hTafMCsf3d — LA PRENSA de Lara (@laprensalara) May 15, 2021

ويبين المقطع المتداول فرار الإسرائيليين من شواطئ تل أبيب بحثا عن مخبأ خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وكانت "سرايا القدس" أعلنت في وقت سابق توسيع نطاق أهدافها عبر توجيه ضربة صاروخية كبيرة وقوية ومكثفة باتجاه مدينة الخضيرة وتل أبيب وأسدود وجان يفنا وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة.

وسقط صاروخ في مدينة رمات جان قرب تل أبيب، حيث أصيبت بعض المباني إصابات مباشرة.