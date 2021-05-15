لبنان تنتفض لنصرة فلسطين.. متظاهرون يتسلقون أبراج المراقبة الإسرائيلية على الحدود

أفاد ‏مراسل إذاعة النور اللبنانية بأن متظاهرين لبنانيبن تسلقو أبراج المراقبة الإسرائيلية عند بلدة كفركلا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وشهدت منطقة الحدود اللبنانية الفلسطينية، السبت، تظاهرة شعبية شبابية حاشدة عند نقطة الجدار الاسمنتي في بلدة كفركلا الحدودية في إطار فعاليات نصرة فلسطين.

وأفاد مراسل إذاعة النور بإصابة متظاهر بجروح عند بلدة كفركلا بعد إطلاق النار من قبل جنود العدو الإسرائيلي عليه أثناء رفعه الاعلام الفلسطينية على الجدار الإسمنتي.

وأضاف المراسل أن العدو الاسرائيلي عمد إلى إطلاق طائرة مسيرة مسلحة في أجواء منطقة التظاهرة، بعد أن اعتلى المتظاهرون الشبان أبراج المراقبة الإسرائيلية قرب الجدار الاسمنتي.

و أطلقت المسيّرة الإسرائيلية القنابل الدخانية المسيلة للدموع على المتظاهرين المشاركين بالوقفة التضامنية عند الحدود اللبنانية مع فلسطين.