عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان تنتفض لنصرة فلسطين.. متظاهرون يتسلقون أبراج المراقبة الإسرائيلية على الحدود

جانب من تسلق أبراج
جانب من تسلق أبراج المراقبة

أفاد ‏مراسل إذاعة النور اللبنانية بأن متظاهرين لبنانيبن تسلقو أبراج المراقبة الإسرائيلية عند بلدة كفركلا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وشهدت منطقة الحدود اللبنانية الفلسطينية، السبت، تظاهرة شعبية شبابية حاشدة عند نقطة الجدار الاسمنتي في بلدة كفركلا الحدودية في إطار فعاليات نصرة فلسطين.

وأفاد مراسل إذاعة النور  بإصابة متظاهر بجروح عند بلدة كفركلا بعد إطلاق النار من قبل جنود العدو الإسرائيلي عليه أثناء رفعه الاعلام الفلسطينية على الجدار الإسمنتي.

txt

إسرائيل تدمر المساجد.. بيان هام من وزارة الأوقاف الفلسطينية

txt

أول رد من البيت الأبيض على قصف إسرائيل برج الجلاء في غزة

 

وأضاف المراسل  أن العدو الاسرائيلي  عمد إلى إطلاق طائرة مسيرة مسلحة في أجواء منطقة التظاهرة، بعد أن اعتلى المتظاهرون الشبان أبراج المراقبة الإسرائيلية قرب الجدار الاسمنتي.

و أطلقت المسيّرة الإسرائيلية القنابل الدخانية المسيلة للدموع على المتظاهرين المشاركين بالوقفة التضامنية عند الحدود اللبنانية مع فلسطين.

إسرائيل لبنان طائرة مسيرة الحدود اللبنانية أبراج مراقبة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من أسوشيتد برس بشأن تدمير إسرائيل برج الجلاء في غزة

إسرائيل تستهدف منزلا لقيادي بحركة حماس

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية : 33 إصابة بالرصاص الحي في مواجهات الضفة الغربية

في العناية المركزة.. أخر تطورات الحالة الصحية ل سمير غانم.. خاص

لبنان تنتفض لنصرة فلسطين.. متظاهرون يتسلقون أبراج المراقبة الإسرائيلية على الحدود

شتات وتشرد.. النكبة التي راح ضحيتها 15 ألف فلسطيني

فضل صيام الست من شوال.. يساوي العام كله

الشباب والرياضة تكشف موقف انتخابات الاتحادات والأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

الطيران الإسرائيلي يقصف برج جديد في غزة

عرى إسرائيل عالميا.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط للاحتلال الصهيوني

أول رد من البيت الأبيض على قصف إسرائيل برج الجلاء في غزة

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

أستاذ مناعة يعلن خبرا سارا بشأن لقاحات كورونا المتواجدة فى مصر..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ