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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تعلن وقف إطلاق الصواريخ على تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين

القسام تعلن رفع حظر
القسام تعلن رفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم السبت، وقف إطلاق الصواريخ على تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين.

وقال أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام - الجناح المسلح لحركة حماس - إنه بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف "يُرفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد ذلك يعودوا للوقوف على رجلٍ واحدة".

وفي وقت سابق، دعت كتائب القسام سكان تل أبيب والمركز لانتظار الرد القسامي المزلزل عقب قصف الاحتلال برج سكني في مدينة غزة.

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وأضاف أبو عبيدة "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".

وصرح المتحدث باسم كتائب القسام في وقت سابق قائلا  "جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون الله".

وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف اليوم برج الجلاء الذي يضم مكاتب لقنوات ووكالات صحفية، بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

حماس كتائب القسام المقاومة الفلسطينية غزة تل أبيب فلسطين

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