انت أهلاوى ولا زملكاوى؟ .. حسن شاكوش يجيب.. فيديو

حسن شاكوش

رد المطرب الشعبي حسن شاكوش على سؤال : “ انت مشجع أهلاوي و لا زملكاوي” وقال إنه يشجع النادي الأهلي، و نادى الإسماعيلي، موضحًا : " أنا مشجع أهلاوى إسماعيلاوي".

وأضاف خلال حواره ببرنامج « العيد أحلى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية « أسما إبراهيم»، أنه بدأ حياته كلاعب لكرة القدم، و كان يلعب فى مركز المساك، وأكد أن أسرته كانت ترفض دخولة مجال الفن.

وكشف حسن سبب تركه مجال الرياضة و الاتجاه للفن و الغناء، وقال “ بسبب الظروف المادية الصعبة التى كانت تمر بها أسرته، فضل أن يترك الرياضة والتدريب و الاتجاه للغناء”.



وأشعل المطرب الشعبي حسن شاكوش، برنامج « العيد أحلى»، وذلك عندما غنى أغنية " جامدين و مفيش اللى أحنا " وقامت المذيعة أسما إبراهيم بالقص على الأغنية وسط فرحة عارمة.



ولفت إلى أنه مشجع أهلاوى اسمعلاوي، وأن النجم المصري أحمد حجازى كان يتدرب معه فى أثناء ممارسته لكرة القدم قبل الغناء.