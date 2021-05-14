مصطفى قمر:أقمت حفلا في عهد ياسر عرفات لاسترداد غزة حضره آلاف الفلسطينيين

قال الفنان مصطفي قمر، إن أغنية السود عيونه “مفاجأة” في تاريخه الفني؛ حيث حققت نجاحا باهرا في وقتها.

وأوضح خلال برنامج « العيد أحلى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية « أسما إبراهيم»، أنه في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أقام حفلة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحفلة كانت لاسترداد غزة ورام الله.

ولفت قمر قائلا: « من كتر الناس انا مكنتش شايف نهايتهم .. رقم مهول من الناس .. وكان فيه مئات الحالات من الإغماءات بسبب كثرة العدد».

وأضاف ، أنه سعيد بنجاح مسلسل فارس بلا جواز، والذي عرض في رمضان 2021؛ مشيرا الي ان المسلسل يعتبر كوميديا خفيفة وسط كمية كبيرة من الدراما المقدمة في المسلسلات الرمضانية الأخرى.



وأعلن الفنان والمطرب مصطفى قمر على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ولاقى انتشارا واسعا.

ونشر الفنان مصطفى قمر صورة له أثناء التحضيرات وعلق قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين، فارس بعد الجواز الجزء الثاني".

مسلسل "فارس بلا جواز"، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ومن بطولة الفنان مصطفى قمر وسوسن بدر وطارق عبد العزيز وطارق الإبياري، ومجموعة من الفنانين الشباب.