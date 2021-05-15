شاكوش يغني على طريقة جورج وسوف.. فيديو

حسن شاكوش

غنَّى المطرب الشعبي حسن شاكوش، أغنية “يا عم يا جمال”، على طريقة المطرب جورج وسوف.



وتفاعلت الإعلامية «أسما إبراهيم»، مع شاكوش، وقامت بالتصفيق له، وذلك خلال لقائه معها ببرنامج « العيد أحلى»، المذاع على فضائية «صدى البلد».



وأضاف حسن شاكوش، خلال حواره معها، أنه يقيم حفلا بالبرازيل خلال الأيام المقبلة، بصحبة جورج وسوف.

وسبق أن ردَّ المطرب الشعبي حسن شاكوش، على سؤال: "ليه تركت الرياضة واتجهت للغناء؟"، حيث قال: إن والده كان مُغنِّيًا أيضا، ولكن لظروف أسرية، ولأنه من أبناء الصعيد؛ فكانوا يعتبرون الغناء عيبًا، مؤكدًا: "لو أبويا كان غنى في فرح؛ كان هينضرب بالنار".



وأشار إلى أن "أجداده كانوا لا يعترفون بالغناء"، وأن أصدقائه هم من كانوا يشجعونه للدخول في مجال الغناء والفن.



ونوه بأنه كان يحب الفنان الراحل محمد العجوز، الذي كان يغني "أشكرك أوعدك"، لافتا إلى أن أول أغنية له، كانت باسم “أوعدك”.

