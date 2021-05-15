الاعلاميه أسما إبراهيم ترقص أمام حسن شاكوش على أغنية جامدين و مفيش اللى أحنا .. فيديو

جامدين و مفيش اللى أحنا

أشعل المطرب الشعبي حسن شاكوش، برنامج « العيد أحلى»، بأغنية " جامدين و مفيش اللى أحنا " وقامت المذيعة أسما إبراهيم بالقص على الأغنية وذلك وسط فرحة عارمة.



وقال حسن إنه بدأ حياة كـ لاعب لكرة القدم، وبعد ذلك ترك المجال بسبب الظروف المادية الصعبة التى كانت تمر بها أسرته.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « العيد أحلى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية « أسما إبراهيم»، أنه كان يلعب فى مركز المساك.



ولفت إلى أنه مشجع أهلاوى اسمعلاوي، وأن النجم المصري أحمد حجازى كان يتدرب معه فى أثناء ممارسته لكرة القدم قبل الغناء.



