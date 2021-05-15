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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تحذر من خلط لقاحات كورونا.. تصيبك بهذه الأعراض

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

اثبتت دراسة جديدة أن خلط لقاحات فيروس كورونا، قد يؤدي إلى المزيد من الآثار الجانبية.

وجد باحثو أكسفورد أن الأشخاص الذين تعرضوا للضغط على AstraZeneca ثم Pfizer ، أو العكس، كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض مثل الحمى أو القشعريرة أو الصداع.

يقول الخبراء إن الآثار الجانبية قد تشير إلى استجابة مناعية أقوى، لكنهم يضيفون أن هذا ليس رابطًا واضحًا.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، على الرغم من أن بريطانيا لا تنصح حاليًا بالخلط والمطابقة ، فقد عرضت دول أخرى ، مثل فرنسا ، على متلقي AstraZeneca زيادة لقاح فايزر بسبب مخاوف تجلط الدم.

كانت هناك العديد من الحالات التي انتهى فيها مطعمو NHS بإعطاء جرعة ثانية خاطئة ولكن لا يُعتقد أنها تسبب أي مشاكل تتعلق بالسلامة.

تلقى أكثر من 35.5 مليون بريطاني جرعة واحدة على الأقل من لقاح Covid وتم تطعيم 18.4 مليونًا بالكامل.

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