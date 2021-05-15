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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة : تضحيات كبيرة لـ الأطقم الطبية في مواجهة كورونا..فيديو

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بانشاء صندوق مخاطر لذوي شهداء الاطقم الطبية  مؤكدا أن الدولة تقدر شهداء  الأطقم الطبية والتضحيات التي قدموها.

 

3 أيام كحد أقصى.. خالد مجاهد يوضح كيفية تسجيل المواطنين العاديين لتلقى اللقاح وحالات التخلف

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الأطقم الطبية بذلوا تضحيات كبيرة فى مواجهتهم للمرض وسيسجل ذلك فى التاريخ.

 

وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة أن الرئيس أشاد كثيرا بالأطقم الطبية ودعمهم بكل السبل .
 

وأشار "مجاهد" إلى أن التوعية تشمل تعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، كما يقوم الفريق بالمرور على مراكز لقاحات فيروس كورونا لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على تلقي الجرعتين (الأولى والثانية) للقاح، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.


 

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