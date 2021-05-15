الصحة الفلسطينية: أكثر من 500 إصابة في الضفة والقدس في مواجهات مع الاحتلال

أعلنت ‏الصحة الفلسطينية عن تسجيل أكثر من 500 إصابة بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة والقدس بحسب القناة العربية.



وكانت قناة فلسطين اليوم افادت نقلا عن سرايا القدس انه تم اطلاق أكثر من 150 صاروخا باتجاه تل أبيب والخضيرة واسدود وعسقلان وباقي المستوطنات المحيطة بقطاع غزة وذلك في تمام السادسة بتوقيت القدس.

وكانت شبكة قدس الإخبارية أفادت بأن الفصائل الفلسطينية تطلق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه غلاف ‎غزة.

وذكرت الشبكة الإخبارية بأن صافرات الإنذار تدوي في اسدود وعسقلان.

وكانت وسائل الإعلام العبرية نشرت اليوم السبت تفاصيل القصف الصاروخي الأخير على تل ابيب ورمات جان.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية مقتل إسرائيلي وإصابة أخرين في مدينة رمات جان نتيجة قصف صاروخي من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة رشقة صاروخية جديدة باتجاه تل أبيب.

وأصيب عدد من السيارات والمباني بالمدينة إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة ودوي صافرات الإنذار بوسط إسرائيل.

وألغت إسرائيل اليوم أكثر من 40 رحلة طيران كان من المفترض أن تهبط في مطار بن جوريون قادمة من وجهات عديدة منها نيويورك وباريس ولندن وشيكاغو، بسبب صواريخ غزة.

كما وجهت ‏كتائب القسام، ضربة صاروخية لتل أبيب بعشرات الصواريخ؛ وذلك رداً على مجزرة مخيم الشاطئ.