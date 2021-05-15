إحلال السيارات: يجب على مقدم الطلب الالتزام بشروط المبادرة المعلنة.. فيديو

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إنه في حالة إدخال مقدمي الطلبات، بيانات غير صحيحة، سواءً كانت شخصية أو تتعلق بالسيارة؛ يتم إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وأضاف عبد االرازق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن هناك عددًا من الطلبات رفضتها البنوك، لعدة أسباب، منها: تجاوز سن المتقدم للتقسيط 65 عامًا، أو عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل، أو أن قيمة قسط السيارة كانت أكبر من نصف دخل المتقدم.

وتابع المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، أنه يتم الرد على جميع الطلبات المرفوضة؛ لإعلام المتقدمين بأسباب الرفض، ويُمكن لكل منهم، التظلم، بتقديم شكوى عبر الخط الساخن “15707”.

وأشار عبد الرازق إلى أنه يجب على مقدم الطلب، الالتزام بشروط المبادرة المعلنة على الموقع الرسمي الخاص بها، وهي: أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا، ولا يزيد على 65 عامًا (في حالة طلب التقسيط فقط)، وأن تكون رخصة السيارة سارية، وباسم مقدم الطلب، وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى.