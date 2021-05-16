إنجي المقدم: جوزى عايش معايا في توتر دائم لهذا السبب

كشفت الفنانة إنجي المقدم، كواليس تألقها في دراما رمضان، وتفاصيل مشاركتها في مسلسل الاختيار2 الذي يتحدث عن بطولات رجال الداخلية المصرية.

وقالت إنجي المقدم في حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الاولى "، :" زوجي يقف في ضهري وداعم لي بشكل كبير ولم يكن مؤيد لـ فكرة التمثيل في البداية منذ أيام الجامعة ".

وقالت إنجي المقدم :" زوجي ربنا يكون في عونه ، وانا عندي حالة قلق على طول ودايما بكون مستنية دور حلو أشارك فيه".

وأضافت إنجي المقدم :" زوجي عايش معايا في التوتر على مدار الـ 24 ساعة طوال العام، خاصة هذا العام لمشاركتي في عملين مهمين وهما الاختيار 2 وهجمة مرتدة ".