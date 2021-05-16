لهذا السبب .. تحذير للملايين من مستخدمى هواتف آيفون

كشف باحث فى مجال الأمن الإلكترونى عن ثغرة خطيرة فى عدد من تطبيقات App Store والتى تهدد ملايين المستخدمين من هواتف آيفون وأجهزة آيباد ، حيث تقوم هذه التطبيقات بالاحتيال على المستخدمين عن تحميلها على أجهزتهم.



وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن المطور والباحث الأمنى Kosta Eleftheriou قد عن عدد من تطبيقات الألعاب وكذلك تطبيقات مخصصة للأطفال فى متجر App Store تقوم بسرقة أموال المستخدمين عند تحميلها على هواتف آيفون وتخترق الحسبات البنكية للمستخدمين.



وقال Kosta Eleftheriou إن هناك عدد كبير للغاية من هذه التطبيقات التى تقوم على الاحتيال والتى تهدد الملايين من مستخدمى آيفون ولم تكتشفها شركة آبل حتى الآن .



وكشف Eleftheriou أن التطبيقات قد يصل عددها إلى 40 تطبيق على متجر App Store وتقوم بتجميع إيرادات من مستخدمى آيفون وآيباد ما يزيد عن 3.5 مليون دولار، الأمر الذى جعله يخاطب الشركة لتحاول السيطرة على هذه التطبيقات وتضع لها حدا لحماية المستخدمين منها.



وفى وقت سابق، قالت شركة آبل إنها رفضت أكثر من مليون تطبيق تم تقديمها إلى متجر التطبيقات الخاص بها App Store وذلك في عام 2020، حيث لم تستوف التطبيقات سياسة وقوانين الشركة.



وأوضحت شركة آبل أنها عند رفضها هذه التطبيقات قد قامت بحماية العملاء من سرقة أكثر من 1.5 مليار دولار في المعاملات، حيث أن هذه التطبيقات تحتوى على روابط ضارة للغاية تستطيع أن تقوم بعمليات احتيال وسرقة المستخدمين والوصول لحساباتهم البنكية.

