عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلادها .. القصة الكاملة لـ حرب منيرة المهدية مع أم كلثوم

منيرة المهدية
منيرة المهدية

تحل اليوم ذكرى ميلاد زكية حسن منصور، أو الفنانة منيرة المهدية، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1878، بقرية المهدية في محافظة الشرقية، ورحلت في 11 مارس، عام 1965، عن عمر ناهز 86 سنة.


كانت أم كلثوم في بدايات ظهورها علي الساحة الغنائية حينما كانت منيرة المهدية في أوج شهرتها، ولكن بعدما علمت منيرة بظهور فتاة صغيرة في السن تمتلك صوتا مميزا يعجب بها الجمهور ويلتف حولها، بدأت تكيد لها وتحبك الخطط لإفساد مشروعها الغنائي.


تقربت منيرة المهدية من الصحفي محمد عبد المجيد وطلبت منه حملة صحفية لإجهاض مشوار أم كلثوم، وبالفعل تطرق في الحملة لكتابة عدة مقالات ضد الراحلة.


وكادت منيرة تبلغ هدفها لولا تدخل الشيخ أمين المهدي الذي أقنع والد أم كلثوم بأن الهروب والعودة إلى قريتها من حيث جاءت سوف يؤكد الشائعات ولا ينفيها.

يا ليلة العيد آنستينا .. أغنية استوحتها أم كلثوم من بائع متجول .. ورد فعل خاص للملك فاروق

وبالفعل فشلت خطة منيرة المهدية في التخلص من أم كلثوم، حيث زادت الشائعات من إعجاب الجماهير بالموهبة الشابة بل وتعاطفوا معها لينقلب السحر على الساحر.

ام كلثوم أغنية حرب منيرة المهدية وأم كلثوم منيرة المهدية أيام زمان زكية حسن منصور الفنانة منيرة المهدية

موضوعات متعلقة

اِخرس| حلمي بكر: لهذا السبب أغلقت الهاتف في وجه أم كلثوم ..فيديو

كانت بيتوتية.. ما لا تعرفه عن حياة أم كلثوم الخاصة

ترشيحاتنا

نشرة فلسطين| تفاصيل ليلة جديدة من جرائم حرب إسرائيل ..وارتفاع عدد شهداء غزة إلى 147

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

منظمة إسرائيلية: جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب في غزة

أهم الأخبار.. سقوط صاروخ فضائى أمريكي بعد 3 دقائق من إطلاقه .. والأزهر يكشف بالوثائق زيف امتلاك اليهود للقدس

البحوث الفلكية يعلن عن وصول المسبار الصيني تيانوين- 1 للمريخ

ضياع قمرين لمراقبة الأرض.. أسباب فشل المرحلة الثانية لإطلاق صاروخ روكيت الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ