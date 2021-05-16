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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الجيلاتين

9 أسباب لتضمين الجيلاتين في نظامك الغذائي

الجيلاتين
الجيلاتين

هل تعلم أن الجيلاتين يمكن أن يساعدك في الحفاظ على صحتك؟ كشف موقع هيلثي عن بعض الفوائد الصحية المذهلة للجيلاتين والتي يجب أن تعرفها.

1. يحسن صحة العظام

 

أظهرت دراسات مختلفة أن الجيلاتين يمكن أن يساعد في علاج مشاكل العظام والمفاصل مثل هشاشة العظام، وهو نوع شائع من التهاب المفاصل يمكن أن يؤدي إلى التيبس والألم، ويمكن أن يقلل تناول مكملات الجيلاتين من تصلب المفاصل والألم الشديد.

2. يؤدي إلى فقدان الوزن
 

الجيلاتين منخفض جدًا في السعرات الحرارية ولا يحتوي على دهون.. وفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن يساعد الجيلاتين في تقليل الشهية ويمكن أن يمنحك أيضًا الشعور بالامتلاء لفترة أطول من الوقت، وبالتالي ، تفقد بعض الوزن.

3. يعزز المزاج
 

الجيلاتين مليء بالحمض الأميني والجليسين الذي يعمل كدواء مضاد للقلق ومضاد للاكتئاب مما يساعد على تعزيز مزاجك ويوفر الهدوء والوضوح العقلي، لذلك فهو يقلل من مستويات الاكتئاب والتوتر.
 

4. يحسن صحة الجلد
 

يمكن أن يؤدي تناول الجيلاتين بانتظام إلى تحسين صحتك العامة للبشرة عن طريق تجديد الخلايا، يساعد هذا أيضًا في تجديد خلايا الجلد وحمايته من الجذور الحرة الضارة.

5. يحسن وظائف المخ
 

يحتوي الجيلاتين على كمية عالية من الجلايسين المرتبط بوظائف الدماغ.. كشفت العديد من الدراسات أن الاستهلاك اليومي للجيلاتين يمكن أن يحسن ذاكرتك وصحتك العقلية مثل الفصام.
 

6. يحسن الهضم

يُعتقد أن الجيلاتين مفيد في منع تلف الأمعاء، كما أنه يحسن جدار الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الجيلاتين على تحسين قدرة الجسم على إطلاق كمية كافية من حمض المعدة لتعزيز الهضم السليم.

7. غني بالبروتينات
 

يحتوي الجيلاتين على 98-99٪ من البروتينات، على الرغم من أنه ليس البروتين الكامل. كما أنه يحتوي على كمية قليلة من العديد من المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم والفوسفور وحمض الفوليك والصوديوم.
 

8. يحسن نوعية النوم

يُعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم ولا يمكنهم الحصول على نوم جيد في الليل يمكن أن يتناولوا الجيلاتين قبل النوم مباشرة.. وفقًا للبحث، يمنع الجيلاتين أيضًا النعاس أثناء النهار ويحسن نوعية النوم والوظائف الإدراكية الأخرى.

9. يمنع مرض السكري
 

الجيلاتين لديه القدرة على إدارة مرض السكري ويساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم وكذلك مستويات الأنسولين، وبالتالي، فهو يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

فقدان الوزن صحة العظام ألتهاب المفاصل صحة السعرات الحرارية الجيلاتين

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