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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة يجب تجنب تناولها أثناء الدورة الشهرية

صدى البلد

سبعة أطعمة يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية  فهى تؤدى احتباس الماء والانتفاخ إليك أبرز الأطعمة التى يجب تجنبها يقدمها موقع هيلث لاين. 

1. السكر


يمكن أن يتسبب السكر في ارتفاع طاقتك ثم الانهيار لاحقًا والتسبب فى  سوء الحالة النفسية وجعلك تشعر بالاكتئاب أو القلق.

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2. القهوة


يسبب الكافيين أثناء  الدورة الشهرية احتباس الماء والانتفاخ. يمكن أن يجعل الصداع أسوأ ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الإمساك.

3. اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على كميات عالية من مركبات البروستاجلاندين مما يزيد من التقلصات ، لذا يجب تجنبها أثناء الحيض.

4. ملح


يسبب الكثير من الملح احتباس الماء والانتفاخ  لذا يجب تجنب إضافة الملح إلى طعامك لذا قلل من تناول الأطعمة المصنعة التي تتناولها  و تحتوي معظم الأطعمة المعالجة على الكثير من الملح ، مما يجعلك تشعر بعدم الارتياح.

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5. الأطعمة الحارة


من الشائع أن تسبب الأطعمة الغنية بالتوابل اضطرابًا في المعدة وإسهالًا وآلامًا وتشنجات في المعدة وغثيانًا. 

خلال دورتك ، سترغب في الحد من الأطعمة الغنية بالتوابل لأنها ستزيد من حدة الأعراض. ما لم تكن معتادًا على تناولها بانتظام ، فمن الأفضل تجنبها تمامًا خلال هذا الوقت.

 

أطعمة السكر القهوة اللحوم الحمراء ملح الاطعمه الحارة

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