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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثورة تكنولوجية.. ابتكار جديد يقرأ الأفكار ويترجمها إلى كلام مكتوب|صور

قراءة الأفكار
قراءة الأفكار

ابتكر العلماء في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية نظام جديد يمكنه "كتابة" أفكارك، ويعد "واجهة بين الدماغ والحاسوب" (BCI).

يمكن للابتكار تحويل الكتابة اليدوية العقلية إلى كلمات على الشاشة، ومن المأمول أن تساعد التكنولوجيا في النهاية الأشخاص ذوي الإعاقة على التواصل مع أذهانهم.

يستخدم النظام أجهزة استشعار مزروعة في الدماغ لمراقبة الإشارات الناتجة عندما يتخيل المستخدم الكتابة بقلم.

تقوم الخوارزمية بعد ذلك بفك تشفير هذه الإشارات العصبية لتحديد الحروف التي يحاول المستخدم كتابتها، ثم يتم عرض هذه الحروف على الشاشة في نفس الوقت.

اختبر الباحثون نظامهم على رجل يبلغ من العمر 65 عامًا أصيب بالشلل من الرقبة إلى أسفل بسبب إصابة في العمود الفقري.

وباستخدام الابتكار الجديد كان الرجل قادرًا على "الكتابة" بسرعة 90 حرفًا في الدقيقة، قال الفريق إن هذا يكاد يكون بنفس السرعة التي يكتبها شخص في سنه على هاتف ذكي، أكثر من ضعف معدل السجل السابق لكتابة واجهة الكمبيوتر الدماغي، فلم يكن الأمر سريعًا فحسب، بل كانت الكتابة دقيقة للغاية.

كان النص أكثر دقة من 94% بهذه السرعة، وارتفع إلى 99% عند استخدام نظام التصحيح التلقائي، وقد طور الفريق سابقًا تقنية مشابهة سمحت للمستخدمين "بالإشارة" و "النقر" بأذهانهم.

وسمح ذلك للمستخدمين بالكتابة بمعدل تسجيل آنذاك يبلغ حوالي 40 حرفًا في الدقيقة، ولكن الفريق اعتقد أن استخدام إشارات الدماغ المرتبطة بخط اليد قد يؤدي إلى نتائج أفضل.

يقول عالم الأعصاب وأخصائي الأبحاث فرانك ويليت، الذي عمل في المشروع: "نريد إيجاد طرق جديدة للسماح للناس بالتواصل بشكل أسرع".

وأضاف الباحث Krishna V Shenoy: "وجود هذين الوضعين أو الثلاثة والتبديل بينهما هو شيء نقوم به بشكل طبيعي".

وأكد خوسيه كارمينا مهندس الأعصاب بجامعة كاليفورنيا، والذي لم يشارك في الدراسة، إن المكتشفين يمثلون "تقدمًا كبيرًا في هذا المجال".

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