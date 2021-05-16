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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حمى الضنك: كيفية التعرف على المرض وعلاجه والوقاية منه

البعوض
البعوض

تجلب حرارة الصيف الحارقة ، بعض المشاكل في شكل أمراض مثل حمى الضنك والملاريا والشيكونجونيا وأمراض الجهاز التنفسي الفيروسية والإسهال من بين أمور أخرى.

قال الدكتور بونيت جوبتا ، أخصائي أمراض الرئة الذي يقدم الاستشارات في براكتو : إن حمى الضنك تنتقل عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة المصابة بفيروس حمى الضنك. 

وقدم Indianexpress. التفاصيل الكاملة عم  المرض وكيفية الوقاية منه" .

أعراض حمي الضنك

قد تشمل الأعراض ، التي تبدأ عادةً بعد أربعة إلى ستة أيام من الإصابة وتستمر لمدة تصل إلى 10 أيام

● حمى
شديدة ومفاجئة
● صداع شديد 

● ألم خلف العينين 
● ألم شديد  في العظام والمفاصل والعضلات
● التعب
● غثيان
● قيء
● ضيق التنفس
● طفح جلدي يظهر بعد يومين إلى خمسة أيام من ظهور الحمى
● نزيف خفيف (مثل نزيف الأنف ، نزيف اللثة ، أو كدمات سهلة)

في بعض الأحيان ، تكون الأعراض خفيفة ويمكن الخلط بينها وبين أعراض الأنفلونزا أو أي عدوى فيروسية أخرى. ومع ذلك ، يمكن أن تحدث مشاكل خطيرة إذا لم يتم علاجها في الوقت المحدد.

 وتشمل هذه المضاعفات حمى الضنك النزفية ، وهي مضاعفات نادرة تتميز بارتفاع درجة الحرارة ، وتلف الأوعية اللمفاوية والدم ، ونزيف الأنف واللثة ، وتضخم الكبد ، وفشل الدورة الدموية. قد تتطور الأعراض إلى نزيف حاد وصدمة وموت. وأوضح أن هذا يسمى متلازمة صدمة حمى الضنك 

يُعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وكذلك أولئك الذين يعانون من عدوى حمى الضنك الثانية أو اللاحقة أكثر عرضة للإصابة بحمى الضنك النزفية.

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تشخيص عدوى حمى الضنك

يمكن للأطباء تشخيص عدوى حمى الضنك من خلال فحص الدم للتحقق من وجود الفيروس أو الأجسام المضادة لها.

 

العلاج:

لا يوجد دواء محدد لعلاج عدوى حمى الضنك. إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بحمى الضنك ، يجب أن تستخدم الباراسيتامول فقط لعلاج الحمى. 

تجنب الأدوية التي تحتوي على الأسبرين ، والإيبوبروفين ، والنيموسلايد ، ومسكنات الألم ، وما إلى ذلك (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) ، حيث يمكن أن تؤدي إلى تفاقم النزيف. يجب عليك أيضًا الراحة وشرب الكثير من السوائل واستشارة طبيبك. 

منع حمى الضنك

لا يوجد لقاح للوقاية من حمى الضنك حتى الآن. أفضل طريقة للوقاية من المرض هي منع لدغات البعوض المصاب.

لحماية نفسك:

● الابتعاد عن المناطق السكنية المكتظة إن أمكن.
● استخدم طارد البعوض وكريم طارد البعوض أثناء الخروج وحتى في الداخل.
● عندما تكون في الهواء الطلق ، ارتد قمصانًا بأكمام طويلة وسراويل طويلة مدسوسة في الجوارب.
● استخدم الناموسيات.
● إذا كانت لديك أعراض حمى الضنك ، تحدث إلى طبيبك.
● تجنب تجمع المياه في الأماكن التي يمكن أن يتكاثر فيها البعوض. وتشمل هذه الإطارات القديمة أو العلب أو أواني الزهور التي تجمع المطر. قم بتغيير الماء بانتظام في حمامات الطيور الخارجية الباردة وأطباق مياه الحيوانات الأليفة.
● إذا أصيب شخص ما في منزلك بحمى الضنك ، فكن يقظًا بشكل خاص بشأن حماية نفسك وأفراد الأسرة الآخرين من البعوض.

يمكن للبعوض الذي يلدغ أفراد الأسرة المصاب أن ينقل العدوى للآخرين في منزلك.

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