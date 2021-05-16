عنبر الموت .. نادية العراقية تتنبأ بوفاتها في العناية المركزة قبل شهرين

توفيت منذ قليل الفنانة نادية العراقية ؛ متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما أعلنته ابنتها مي محروس عبر صفحتها على فيس بوك .



ويبدو أن الفنانة نادية العراقية كانت تشعر أن نهايتها ستكون بداخل العناية المركزة، حيث كتبت منشورا في شهر مارس الماضي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ؛ تحدثت خلاله عن العناية المركزة، والتي وصفتها بعنبر الموت والحد الفاصل بين الحياة والقبر.

وكتبت: "العناية المركزة يوضع فيها المريض علي جهاز تنفس يعطي الاوكسجين وينفخ الرئتين بسبب توقف كل الأعضاء إلا عضلة القلب، ويسمى الموت الاكلينيكي.. المخ ميت والقلب عايش.. وحالات نادرة تعود للحياة بعد غيبوبة بقدرة الله سبحانه.. يكون المريض داخل نفق مظلم جدا لكنه يسمع من حوله لذا يجب محادثته وبث الاطمئنان فيه وتذكيره بربه ونصحه بأن يفتش على الضوء آخر النفق ليرحل بسلام".

وأعلنت مي محروس ابنة الفنانة نادية العراقية الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت :" ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".

كانت ابنة الفنانة نادية العراقية قد وجهت رسالة مؤثرة لوالدتها بعد دخولها في حالة خطر، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ماما ارجعيلنا وارجعي لبابا احنا اتكسرنا جامد اوي بجد احنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلب ابويا وطمنه عليها يارب.

كانت ابنة نادية العراقية، كشفت عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت: "ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد و ربنا يستر في الساعات اللي جاية انا بس اتمنى ترجع يوم واحد ع الاقل اسمع صوتها و اشوف ضحكتها واشم ريحتها انا مش عايزة اكتر من كده عايزة اعرف راضية عني ولا لأ انا بجد بحبك اوي يا ماما يا اجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله انتي غالية اوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب".