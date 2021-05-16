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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر النارى.. منة فضالي تتألق من أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور جديدة لها مع جمهورها، نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهرت منة فضالى من أحدث جلسة تصوير لها بفستان جريء باللون الأحمر.

 

وشاركت منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب» وهو من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.
 

وينتمي مسلسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

 

 

إطلالات منة فضالى اخبار الفنانة منة فضالي

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